Sassuolo ripreso al 91’! Rimonta Salernitana utile a metà

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 aprile 2024) La trentunesima giornata di Serie A comincia con la partita fra. I due gol nella parte finale del primo tempo dei neroverdi sono ripresi dai campani: 2-2 al 91’. FINALE ROVENTE – Sfuma al 91’ la vittoria fuori casa delnel 2024. Quella che doveva essere l’ultima spiaggia per lasi trasforma in un 2-2 che non può accontentare nessuna delle due. Nell’anticipo della trentunesima giornata di Serie A al 29’ si illude di aver fatto gol Andrea Pinamonti, ma Grégoire Defrel che gli fa l’assist è in fuorigioco e il VAR annulla. Tutto buono invece al 37’, su ripartenza di Nedim Bajrami con assist per Armand Laurienté che controlla e sblocca solo davanti a Benoit Costil. Il francese aveva segnato solo un gol in questa Serie A, a settembre alla Juventus. A un minuto e mezzo ...