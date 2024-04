Sassi contro bus AIR Campania | Acconcia ringrazia i Carabinieri per la svolta nelle indagini

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 5 aprile 2024) Napoli. L’amministratore di Air, Anthony, esprime gratitudine aidi Aversa «per lo straordinario lavoro che ha portato all’individuazione di uno dei presunti responsabili degli atti vandalicii nostri autobus. In questi mesi l’azienda è stata purtroppo oggetto di diversi raid che hanno creato problemi ai servizi, danni e messo a rischio viaggiatori e autisti. Bisogna diffondere la cultura del rispetto e ricordare che i servizi pubblici sono un bene prezioso della comunità da tutelare. Come ribadito al Tavolo sulla Sicurezza tenuto in Prefettura a Caserta, continueremo a collaborare con le Forze dell’ordine e le Istituzioni del territorio per assicurare che i nostri servizi rimangano accessibili e sicuri per tutti», conclude la nota stampa.