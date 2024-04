SANREMO 2025 | ONLY THE BRAVE! E TU CHI VORRESTI COME VOLTO DEL FESTIVAL?

(Di venerdì 5 aprile 2024) “the!”, esclamava Gerry Scotti a “Chi Vuol Essere Milionario?”. Ma questo motto potrebbe benissimo fare da sottofondo anche alla scelta del prossimo conduttore e direttore artistico deldi. Il motivo è presto spiegato: dopo 5 edizioni di grande successo, firmate dal condottiero uscente Amadeus, il rischio di non essere all’altezza e deludere le aspettative è alto. Tuttavia, la conduzione delresta il sogno di ogni conduttore – il coronamento di una carriera! – esta vivendo una fase così fortunata che la tentazione di accettare la proposta della Rai sarà comunque forte per il fortunato candidato. Ma chi condurrà? La Rai potrebbe decidere di puntare sui suoi “senatori”, che con ...

Carlo Conti a Sanremo 2025? In rete se ne parla dopo un’intervista eloquente rilasciata dal conduttore Rai che potrebbe essere colui che guiderà il Festival di Sanremo il prossimo anno. Se così ... (optimagazine)

Conti nua il toto-nomi in merito al prossimo conduttore di Sanremo 2025 . Dopo l’addio di Amadeus, il quale potrebbe persino passare a Mediaset, i vertici Rai avrebbero stilato la lista dei possibili ... (anticipazionitv)

