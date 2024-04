Sanità | 4 vecchi su 10 esclusi dalle cure migliori Nasce la “Carta di Firenze” | manifesto mondiale contro l’ageismo

(Di venerdì 5 aprile 2024) "Sei troppoo, che cosa ti curiamo a fare?". Nessuno pronuncia questa frase, ovviamente. Ma la sintesi è nei fatti. I pazienti troppo anziani sono giudicati troppo costosi: 4 su 10 vengonoper questo, a causa della loro età,. La conseguenza è un rischio di mortalità fino a 4 volte più alto. Per combattere questa situazioneladi, il primol'ageismo sanitario con dodici azioni per combattere pregiudizi e stereotipi legati all'età nell'assistenza sanitaria e migliorare qualità e durata di vita degli anziani L'articolo proviene daPost.

L‘ Invecchiamento continua a essere stigma tizzato in Italia, persino dal punto di vista sanitario . Invecchiare in salute, seguendo le linee guida degli screening e usufruendo delle terapie sempre più ... (iodonna)

L'invecchiamento in salute è un diritto. Nasce oggi la Carta di Firenze,il primo manifesto contro l'ageismo sanitario - iODonna: ... insieme a esponenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e delle Nazioni Unite, esperti di ... Gli anziani sono considerati 'troppo vecchi e costosi' per ricevere le cure più avanzate, da cui ...

Anziani discriminati per l'età, 4 su 10 esclusi dalle cure migliori: 'Troppo vecchi e costosi' per ricevere le cure più avanzate, da cui trarrebbero i maggiori benefici, e per ... cioè la sanità, riducendo l'accessibilità alle cure e l'appropriatezza dei trattamenti. ...