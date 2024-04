San Giovanni Domenica al Fedini arriva il Figline I numeri della sfida

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Arezzo, 05 aprile 2024 – A Sanva in scenala 20esimain campionato fra azzurri e gialloblù con un bilancio contrassegnato da 9 vittorie e 19 reti per la Sangiovannese e 6 successi e 16 goals per il, vittorioso anche nelladi andata (2-0) giocata al Del Buffa. 4 gli incontri invece terminati in parità. A San, come ci ricordano gli storici Leonardo De Nicola e Alessandro Forni, le 9 sfide disputate fin qui nei campionati di seconda divisione, serie D, Eccellenza e Promozione regionale hanno visto 5 affermazioni dei padroni di casa, 3 degli ospiti e un solo pari, vale a dire l'1-1 del campionato 2011-12 coi goals di Frediani e Monaci. Ma c'è un dato... clamoroso per molti aspetto, ed è quello che ilnon esce ...