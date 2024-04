Samuel Peron va a Verissimo prima de L’Isola dei Famosi | “Credevano fossi gay”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 5 aprile 2024)è ad oggi il ballerino che per più anni ha prestato servizio a Ballando con le Stelle partecipando in gara per ben 16 anni, ovvero dalla 2^ alla 14^ edizione e dalla 16^ alla 18^. Nel corso di questi tre lunghi lustri ha ballato con, in ordine cronologico: Loredana Cannata; Chiara Boni; Maria Elena Vandone; Valentina Vezzali; Cecilia Capriotti; Barbara Capponi; Claudia Andreatti; Anna Oxa; Dayane Mello; Margareth Madè; Martina Stella; Eleonora Giorgi; Marzia Roncacci; Sabrina Salerno; Iva Zanicchi e Simona Ventura. Dopo aver conquistato la medaglia d’argento l’anno scorso (proprio con Super Simo),ha deciso di abbandonare Ballando con le Stelle e accettare l’offerta di Mediaset di partire perdei. Che sia un modo per tastare il terreno a ...