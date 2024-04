Salvini | la svolta sulla guerra in Ucraina

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 5 aprile 2024) L’intervista di ieri di Matteosu Libero non poteva non passare inosservata. Segna un cambio di rotta. Si dirà, mainsin dall’inizioaveva preso le distanze dalla Russia. È vero, e tutte le polemiche al riguardo sono pretestuose. Però una così decisa presa di posizione a favore dell’ha sorpreso. In vista delle europee tutte le forze politiche del centrodestra sono a favore della continuazione della(Lega compresa). Chi è contro questae non sono pochi in quell’area elettorale dunque alle prossime europee non saprà chi votare. Chi è favorevole allaè molto più facile voti FI o FdI che Lega. Sbaglio? Vedremo. Ma nella lunga intervista ci sono dei messaggi che parlano ...