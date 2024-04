SALVINI-CONTE  Quel filo che riunisce  il numero uno  dei 5 Stelle  e il leader leghista

Al direttore - Mi chiedo, onestamente: che senso ha proporre in Parlamento delle mozioni di sfiducia il cui unico esito è rafforzare i ministri che si vuole sfiduciare? Lucia Arroni Vero. Ma in ... (ilfoglio)

Bocciata la sfiducia al ministro sui rapporti con la Russia: 211 no contro 129 sì. Graffi al grillino: "Con che decenza chiede le dimissioni se fece le stesse cose?" (ilgiornale)

Primarie a Bari, Elly in dubbio attacca: “No lezioni di moralità dai 5S” - A sera, la rottura tra Elly Schlein e Giuseppe CONTE sulle primarie di Bari sembra conclamata. Così come appare certo il sostegno da parte del Pd a Vito Leccese, annunciato da Francesco Boccia. Ma in ...ilfattoquotidiano

Secondo libro di Matteo SALVINI dal titolo Controvento: dall'autonomia al Ponte sullo Stretto, quando esce - Matteo SALVINI ha scritto un secondo libro dal titolo Controvento, 8 anni dopo Secondo Matteo: di che cosa parla e quando si potrà acquistare ...notizie.virgilio

I fatti del 5 Aprile: ultimatum Usa a Israele, salva Santanché, il condono di SALVINI - Giuseppe CONTE ha rotto il campo largo a Bari: «Non ci sono più le condizioni per svolgere le primarie». Per Schlein è una «scelta incomprensibile» • A caccia di voti, Matteo SALVINI sforna il ...tp24