(Di venerdì 5 aprile 2024) (Adnkronos) – "La nutrizione non è certo solo una questione di nutrienti: viviamo in un’epoca nella quale la depressione sta diventando la malattia più diffusa al mondo. A rischio oggi è soprattutto la Gen Z, la prima generazione nella storia dell’umanità che è diventata adolescente con lo smartphone. Pensate a cosa può significare oggi per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Salute, Ciliberto (Nutrimi): "Ridefinire alimentazione in chiave positiva e inclusiva" - Così la responsabile di Nutrimi, Alessandra Ciliberto, in occasione della 18esima edizione ... la Lifestyle Medicine, un approccio alla Salute innovativo, che non si limita alla semplice gestione ...adnkronos

“Cabaret di Stelle”, successo da sold out per lo spettacolo "Tutta colpa… dell'avanspettacolo" - Ottimi riscontri per il gran finale della rassegna ideata dalla Fondazione S.E.C.A.traniviva