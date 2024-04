(Di venerdì 5 aprile 2024) Al Forum di nutrizione pratica il futuro tra lifestyle medicine, attenzione a generazione Z e longevità "La nutrizione non è certo solo una questione di nutrienti: viviamo in un’epoca nella quale la depressione sta diventando la malattia più diffusa al mondo. A rischio oggi è soprattutto la Gen Z, la prima generazione nella storia dell’umanità

(Adnkronos) – "La nutrizione non è certo solo una questione di nutrienti: viviamo in un’epoca nella quale la depressione sta diventando la malattia più diffusa al mondo. A rischio oggi è soprattutto ... (webmagazine24)

Salute, Ciliberto (Nutrimi): “Ridefinire alimentazione in chiave positiva e inclusiva” - (Adnkronos) - "La nutrizione non è certo solo una questione di nutrienti: viviamo in un’epoca nella quale la depressione sta diventando la malattia più ...tuobenessere

“Cabaret di Stelle”, successo da sold out per lo spettacolo "Tutta colpa… dell'avanspettacolo" - Ottimi riscontri per il gran finale della rassegna ideata dalla Fondazione S.E.C.A.traniviva