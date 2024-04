Salis | Nordio | enfasi politica non aiuta

(Di venerdì 5 aprile 2024) 10.41 La risposta dell'Ungheria sul caso"è quella che avrebbe dato qualsiasi governo in un caso analogo.Il potere esecutivo, in un regime democratico,non può intervenire sulle decisioni del magistrato". Così il ministro della Giustizia,, al Messaggero. La "protesta vociferante è ancora più sbagliata perché irrita l'interlocutore e lo irrigidisce sulle sue posizioni". "Sono molto vicino umanamente al padre della, che ho ricevuto 2 volte,ma temo che l'enfatizzazionenon giovi a un risultato positivo".

Ungheria all'attacco: "Ilaria Salis non è un'eroina, da suo padre accuse gravi e infondate" - E' il contenuto di una intervista a Il Messaggero del ministro della Giustizia Carlo Nordio. "In questo casi bisogna agire in silenzio, con prudenza e pazienza, come è stato fatto in altri casi. Io ...today

Nordio "C'è meno fiducia nella magistratura" - ROMA - 'La magistratura non gode più della fiducia della maggioranza dei cittadini. E lo dico con dolore: quando ho iniziato a indossare la toga, l'80% era con noi. Dunque è assai grave che ...virgilio

Nordio: «Test per i magistrati, con noi due italiani su tre: non si fidano delle toghe» - Cosa risponde ministro Nordio «In realtà il sondaggio è ancora più severo ... Infine ministro doveroso chiederle se ci sono novità sulla vicenda Salis. Il governo ungherese è tornato a dire che ...ilgazzettino