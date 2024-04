Salernitana-Sassuolo | Serie A | probabili formazioni e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 aprile 2024) Questa sera alle 20.45, allo stadio Arechi, laospita ilnella gara valida per la trentunesima giornata del campionato diA. Uno scontro salvezza fondamentale più per gli ospiti che per i padroni di casa che sembrano ormai già rassegnati alla retrocessione da qualche settimana. Andiamo dunque a scoprire quali sono le ultime novità e dove vedere inil matchA: le ultime Photo credits: U.S.1919Sarà un finale di stagione più interessante per la corsa salvezza, piuttosto che per la corsa alle competizioni europee. Ci sono 7 squadre nel giro di 5 punti e due retrocessioni ancora da decidere perché a meno di miracoli ...