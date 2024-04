Salernitana Sassuolo | Colantuono | «Le motivazioni vanno trovate»

(Di venerdì 5 aprile 2024) Stefano, allenatore della, ha parlato dopo il 2-2 conquistato in casa contro ilStefanoè intervenuto ai microfoni di DAZN dopo li il pareggio della suacontro il. DIGNITA’ – «Nel primo tempo ci abbiamo messo del nostro, i gol potevano essere evitati. Il primo da una palla inattiva

Giovanni Carnevali , direttore sportivo del Sassuolo , ha parlato al posto di un furioso Ballardini dopo il 2-2 con la Salernitana Davide Ballardini non si è presentato dopo la partita del Sassuolo ... (calcionews24)

I neroverdi si portano sullo 0-2, ma le reti di Candreva e Maggiore consentono ai campani di pareggiare SALERNO - La Salernitana recupera nel finale il Sassuolo e lo inguaia nella lotta per la ... (ilgiornaleditalia)

Colantuono: "Le motivazioni vanno trovate per rispetto del club e della gente" - Intervistato da DAZN al termine della gara tra Salernitana e Sassuolo, Stefano Colantuono ha analizzato il match, soffermandosi in particolare sui gol subiti dalla sua squadra. Il tecnico ha poi ...fantacalcio

La Salernitana rimonta e inguaia il Sassuolo, 2-2 al 92° - SALERNO - La Salernitana recupera nel finale il Sassuolo e lo inguaia nella lotta per la salvezza. La retrocessione dei campani sembra inevitabile, i neroverdi, altresì, potrebbero finire tra i cadett ...laprovinciacr

L'a.d. degli emiliani: "Ballardini è giustamente nervoso, parlo io al suo posto. Non siamo contenti del sistema arbitrale" - Al Sassuolo non va giù il gol del pari della Salernitana nel recupero. C'è un contatto più che sospetto tra Pirola su Defrel e all'a.d. degli emiliani Carnevali non va giù: "Dobbiamo fare le ...gazzetta