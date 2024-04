Salernitana Sassuolo | Carnevali | «La direzione arbitrale non è piaciuta»

(Di venerdì 5 aprile 2024) Giovanni, direttore sportivo del, ha parlato al posto di un furioso Ballardini dopo il 2-2 con laDavide Ballardini non si è presentato dopo la partita delcontro la. Al suo posto ha parlato il direttore sportivo Giovanni. ARBITRAGGIO – «L’allenatore ha visto le immagini ed è abbastanza arrabbiato.

Salerno, 5 aprile 2024 - Classifica alla mano, parlare di scontro diretto per la salvezza può essere anche fuorviante: gli appena 14 punti in carniere della Salernitana lasciano ben poche speranze ... (sport.quotidiano)

AGI - La Salernitana recupera nel finale il Sassuolo e lo inguaia nella lotta per la salvezza . La retrocessione dei campani sembra inevitabile, i neroverdi, altresì, potrebbero finire tra i cadetti ... (agi)

“Un pareggio che non vale niente, lascia solo rammarico . Potevamo fare di più in questa stagione, non siamo stati all’altezza, c’è solo da lavorare e chiedere scusa a questa piazza. Dobbiamo finire ... (sportface)

Il Sassuolo butta via due punti, la Salernitana rimonta: 2-2 all'Arechi. Gli scatti più belli di TMW - Editoriale di Marco Conterio Va avanti la rivoluzione Milan: tutti i retroscena sull'idea Comolli e come può cambiare il club nel futuro. Il ruolo di Ibrahimovic e dei dirigenti: non sono esclusi ...tuttomercatoweb

Sassuolo, L'AD CARNEVALI: "L'ARBITRAGGIO NON è PIACIUTO A NESSUNO" - Dopo il 2-2 subito in rimonta a Salerno, il tecnico del Sassuolo Ballardini non ha parlato. Al suo posto l'ad Carnevali ha esposto tutto il malumore ...sportmediaset.mediaset

Carnevali dopo Salernitana-Sassuolo 2-2: “Gara penalizzata dall’arbitro, siamo stufi” - Post partita infuocato in casa Sassuolo dopo il pareggio subito allo scadere sul campo della Salernitana. A parlare nel post partita non è stato l’allenatore neroverde Davide Ballardini, ma ...canalesassuolo