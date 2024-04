Salernitana-Sassuolo | Candreva | “C’è rammarico | le altre vanno piano | noi in retromarcia”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 aprile 2024) “Un pareggio che non vale niente, lascia solo. Potevamo fare di più in questa stagione, non siamo stati all’altezza, c’è solo da lavorare e chiedere scusa a questa piazza. Dobbiamo finire il campionato con dignità per noi e per la nostra gente, ora recupereremo e prepareremo la sfida di Roma”. Lo ha detto Antoniodopo il 2-2 acciuffato nel finale dallacontro ilnell’anticipo della trentunesima giornata di Serie A. Secondo l’ex Lazio e Inter “lenonforte, ma noi siamo andati con la. Era un campionato alla nostra portata. Ora bisogna pensare solo a finire con dignità questa stagione. L’obiettivo da raggiungere ce lo siamo giocato. Bisogna chiedere scusa, perché non siamo stati all’altezza”. SportFace.