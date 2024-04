I voti ai protagonisti del match valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A 2023/24: Pagelle Bologna Salernitana Le Pagelle dei protagonisti del match Bologna Salernitana , valido per ... (calcionews24)

Le Pagelle , i voti , il tabellino , le ammonizioni e i gol di Salernitana-Sassuolo , match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Allo stadio Arechi di Salerno aria ... (sportface)

Salernitana, le pagelle di CM: male Ikwuemesi, orgoglio Candreva - Salernitana-Sassuolo 2-2 Costil 6: poco impegnato nel primo tempo. Laurientè lo fulmina. La difesa era completamente aperta. Il suo passaggio per Pirola è av.calciomercato

Serie A - Salernitana-Sassuolo 2-2: i neroverdi si buttano via, Maggiore trova il pareggio al 92' - SERIE A - In vantaggio con Laurienté e Bajrami, il Sassuolo viene ripreso da Candreva e Maggiore e non esce dalla zona retrocessione.eurosport

Serie A, le formazioni ufficiali di Salernitana-Sassuolo - Tutto pronto all'Arechi per l'anticipo della 31esima giornata di Serie A. Mister Colantuono sorprende e schiera la sua Salernitana con un 4-3-2-1 con Candreva e Tchaouna a sostegno di Ikwuemesi, ...tuttojuve