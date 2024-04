Russia | il teorema di Mosca | “Siamo nel mirino della Nato”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 5 aprile 2024) Pubblicato il 5 Aprile, 2024 (Adnkronos) – "Laè il principale obiettivo delle politiche aggressive" che "usa l'Ucraina come strumento" per attuarle, ha dichiarato in una intervista alla Tass la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova citando "come prova" le parole pronunciate mercoledì dal Segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, con l a richiesta agli alleati di più impegno a lungo termine e meno offerte a breve sul fronte degli aiuti a Kiev. Zakharova ha quindi anticipato che, in seguito al completamento dell'inchiesta sull'attentato del Crocus,"trarrà le conclusioni politiche appropriate". Dallo scorso 22 marzo, laha intensificato le accuse di terrorismo rivolte all'Ucraina, lasciando intendere una responsabilità di Kiev ...