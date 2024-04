Russia | il teorema di Mosca | “Siamo nel mirino della Nato”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 5 aprile 2024) La portavoce del ministero degli Esteri russo: "Alleanza usa Ucraina come strumento" "Laè il principale obiettivo delle politiche aggressive" che "usa l'Ucraina come strumento" per attuarle, ha dichiarato in una intervista alla Tass la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova citando "come prova" le parole pronunciate mercoledì dal Segretario