Centinaia di cerimonie già prenotate per i prossimi due anni (e alcune anche per quelli successivi), le assunzioni dei lavoratori stagionali ferme e la prospettiva di una chiusura almeno per... (ilmattino)

Il mare erode 50 metri di spiaggia: Ruspe di nuovo al lavoro per spianare la sabbia a Lignano - LIGNANO. Sabbia erosa ma non scomparsa, solo spostata di una cinquantina di metri dalle mareggiate. Il brutto tempo dei giorni scorsi non è stato affatto indolore per la spiaggia lignanese.messaggeroveneto.gelocal

Ruspe al lavoro dopo la mareggiate a Marina di Montemarciano: «Ma che estate sarà senza spiaggia» - Un paio di Ruspe sono in movimento e lavorano per mettere cerotti e tamponi a piaghe troppo profonde che necessiterebbero di altri rimedi, di soluzioni definitive. Tecnici ed operai della ditta ...corriereadriatico

Ussita, commozione e speranza. Le Ruspe all’hotel Felycita: «Così inizia la rinascita» - USSITA Tra commozione e speranza è partita ieri, poco dopo mezzogiorno, la demolizione dell’ex hotel Felycita a Frontignano di Ussita, storica struttura ricettiva simbolo del ...corriereadriatico