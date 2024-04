Rugby | Sei Nazioni Menoncello votato miglior giocatore edizione 2024

Rugby, il trevigiano Menoncello nominato miglior giocatore del Sei Nazioni - Premiazione “a sorpresa” dell’mvp a Treviso: «E’ un’ulteriore dimostrazione di ciò che è riuscita a fare tutta la Nazionale» ...tribunatreviso.gelocal

Sabato Italia-Inghilterra Under 19 di Rugby - "Una sfida dal duplice volto: quello del raccoglimento in memoria delle nostre 309 vittime del sisma, ma anche quella di raccontare storie di vita attraverso la palla ovale". Il sindaco dell'Aquila, P ...ansa

Sei Nazioni, Tommaso Menoncello è l'MVP del torneo. "Questo premio significa molto per me" - "Questo premio vale molto per me, ma anche per la squadra e per il Rugby italiano. Questo è un punto di partenza per l'Italia, è solo l'inizio". Le parole di Tommaso Menoncello, nominato miglior ...sport.sky