Rugby Sei Nazioni | Menoncello eletto miglior giocatore del torneo

(Di venerdì 5 aprile 2024) Roma, 5 aprile 2024 – Unazzurro davanti ai guru del. Si tratta di Tommasovincitore del premio didel Guinness Sei2024. Superati in classifica il centro irlandese Bundee Aki, l'inglese Ben Earl e lo scozzese Duhan Van der Merwe., è di Lorenzo Pani lameta del Sei2024 Il trequarti azzurro, 22 anni, in forza al Benettoncon 17 caps e 5 mete segnate con la maglia dell'Italia - ha ricevuto l'importante riconoscimento raccogliendo il 33% delle preferenze, su un totale di circa 146.000 voti dei fan a chiusura del sondaggio del Guinness Sei. "Una vittoria che condivido con la squadra" "Questo è un riconoscimento che ...

