Rugby | Sei Nazioni femminile 2024 | le convocate azzurre contro la Francia

(Di venerdì 5 aprile 2024) Dopo la storica vittoria in Irlanda dello scorso 31 marzo e la settimana di pausa del Guinness Women’s Six Nations, lesono pronte a radunarsi di nuovo per preparare la sfidala. La Nazionalesi radunerà martedì 9 aprile a Parma e volerà poi a Parigi, dove domenica 14, con calcio d’inizio alle 13:30 e diretta su Sky Sport, affronterà laallo Stade Jean Bouin, casa dello Stade Francais e della formazione calcisticadel Paris Saint-Germain. Coach Raineri ritrova nella lista dellela capitana Elisa Giordano, assente nelle prime due gare per un infortunio al muscolo gastrocnemio. Questa la lista delle atletee invitate per la sfida con la: Arrighetti, Capomaggi, ...