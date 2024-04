Rubano un’auto e poco dopo si schiantano | ora sono sospettati dei vandalismi notturni in città

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 5 aprile 2024) Bergamo. Hanno rubatoa Celadina,sischiantati al Villaggio degli Sposi, e oradi essere gli autori dei numerosi furti emessi a segno nelle scorse settimane nei due quartieri cittadini. La Polizia locale ha individuato e denunciato per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli in concorso tre giovani: due fratelli italiani, C. B. e A. B., 31 e 29 anni, e C. E., lituano di 26 anni. Il trio di malviventi intorno alle 22 di martedì (2 aprile) ha sottratto un localizzatore gps dain sosta a Celadina. Non contenti, hanno rubato anche una Peugeot 2008 con targa tedesca, a bordo della quale sidiretti verso il Villaggio ...