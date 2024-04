Rubano maglie e gagliardetto al Montevarchi | trovati i responsabili

(Di venerdì 5 aprile 2024) Arezzo, 5 aprile 2024 – Furto alla squadra di calcio del. Domenica mattina lo staff delcalcio, nel predisporre il materiale per la trasferta della squadra a Piancastagnaio per la partita con la Pianese, ha riscontrato l’avvenuto furto di tutto il set di, calzoncini, calzettoni e giubbotti tecnici dei calciatori, nonché della fascia di capitano e delufficiale della società: materiale già riordinato e imbustato nella giornata precedente. La dirigenza della società ha quindi sporto denuncia al Commissariato di. Gli accertamenti subito avviati dalla Polizia hanno portato alla ricostruzione della dinamica del furto, avvenuto nella tarda serata di sabato 23 marzo, allorché gli autori hanno fatto accesso all’interno dell’impianto sportivo, hanno ...

