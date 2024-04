Rsa di Levanto | un anno di lavori Giro di valzer per pazienti e addetti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Dei 20che erano ospitati nella Rsa dine sono rimasti attualmente 11. La struttura del presidio ospedaliero di via Nostra Signora della Guardia, di cui la residenza sanitaria assistenziale occupa il secondo piano, necessita di una ristrutturazione per l’adeguamento antisismico. Iavruna durata di circa un, al termine dei quali la Rsa sarà pronta per essere riaperta. "Il problema – dichiara Mirko Talamone della Fisascat Cisl – è la situazione che si viene a determinare in questi dodici mesi sia per isia per i lavoratori". Sette dei venti ospiti sono stati trasferiti in strutture della provincia e altri due sono stati ricollocati a Genova, dove rimarranche dopo il termine dei. Il problema si ...