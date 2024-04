Romagna | ora lo scatto A Salerno serve vincere per blindare la classifica

(Di venerdì 5 aprile 2024) Confermare il successo ottenuto nel match del girone d’andata. Si tratta dell’imperativo categorico per la Pallamanoin vista dell’incontro che si disputa domani alle 18,30 acontro la Genea Lanzara. Il punteggio finale fu 26-21 per i romagnoli. I salernitani, tra alti e bassi, costituiti da 10 vittorie e nove battute d’arresto, con 20 punti dividono le ultime tre posizioni utili per i playoff con Cologne ed Enna, distanti sette punti da Sassari che è la prima esclusa e andrà a disputare i playout. L’avversario non è ancora deciso perché mancano tre partite alla fine della stagione regolare e il fanalino di coda Lions Teramo potrebbe superare il Cus Palermo. Tornando alla sfida contro i campani, la formazione allenata da coach Miguel Angel Moriana Lopez ha lavorato alacremente durante la sosta per le festività per arrivare pronta al ...

