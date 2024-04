“Roma Trema” il nuovo brano di Diavolo Elettriko

(Di venerdì 5 aprile 2024) In uscita ildell’artista, “”: Elecktrike () – “” (Official Visualizer) (youtube.com) Biografia :e’ nato a Civitavecchia il 02/11/1995 , è stato adottato all’età di 4 anni di cui 1 anno vissuto in casa famiglia. E’ diventato col tempo portavoce del diverso e portavoce di ideali di libertà fratellanza e uguaglianza. E’ un cantante e attore , é stato ospite televisivo in vari programmi come Forum nel quale si è esibito con Trallalero trallallà unin collaborazione con Marco Sentieri finalista Sanremo Giovani dove parlava del virus , di libertà e di Nova. ...

Blinken, gli Usa rivedranno l'inchiesta di Israele su Wck - (ANSA) - Roma, 05 APR - Gli Stati Uniti stanno rivedendo con attenzione l'inchiesta israeliana sulla strage dei 7 cooperanti di World Central Kitchen uccisi in un raid nella Striscia di Gaza e ...notizie.tiscali

Terremoto di magnitudo 4.8 in New Jersey: Trema anche New York - Un terremoto di magnitudo 4.8 è stato registrato in New Jersey secondo l'istituto geofisico americano, Usgs. Le scosse sono state avvertite anche nella città di New York. Sisma avvertito anche La scos ...tgcom24.mediaset

Roma, scontro tra bus, il racconto dei passeggeri: «Mi ero appena alzata per scendere e così mi sono salvata» - I due feriti più gravi, mamma e figlia di due anni, sono al policlinico Gemelli. Una ragazza siciliana a Roma con il fidanzato, Maria, al San Filippo Neri con un altro passeggero in condizioni serie, ...roma.corriere