Roma | senzatetto e pusher | sorpreso a spacciare

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 5 aprile 2024) Un clochard è finito nel mirino dei Carabinieri della Compagnia diPiazza Dante, con il supporto dei militari di altre compagnie del Gruppo, del Nucleo Cinofili e del N.I.L, impegnati in un servizio straordinario di controllo nella zona di Piazza di Porta Maggiore. Carabinieri nel corso di un servizio di controllo – ilcorrieredellacitta.comL’arresto di un clochard Le attività svolte dai militari hanno portato all’arresto del senza fissa dimora che per ‘sbarcare il lunario’ aveva deciso di vendere droga. L’uomo, un cittadino egiziano di 20 anni, senza fissa dimora, con precedenti, gravemente indiziato del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di oltre 23 dosi di hashish e 20 euro contanti ritenuti provento di attività illecita, è stato arrestato. Cinque denunce Ma gli uomini dell’Arma hanno anche ...