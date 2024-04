Roma | processo per lo stadio a Tor di Valle | 9 condanne

processo sulla talpa nel tribunale di Roma, condannata a sei anni di reclusione la praticante avvocato Marianera - I giudici di Roma hanno stabilito anche una interdizione perpetua dai pubblici uffici e il risarcimento dei danni nei confronti del ministero della giustizia e della presidenza del consiglio, parte ...lanotiziagiornale

Stadio Roma, nove condanne nel maxi processo - (Adnkronos) - Nove condanne e oltre dieci assoluzioni nel maxi processo sullo Stadio della Roma. I giudici dell'ottava sezione penale, dopo oltre otto ore di Camera di Consiglio, hanno condannato tra ...palermomania

Maxiprocesso per lo stadio a Tor di Valle, 9 condanne. Per De Vito 8 anni e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici - Nove condanne e una decina di assoluzioni per il maxi processo per corruzione relativo al vecchio progetto dello stadio della Roma a Tor di Valle ...dire