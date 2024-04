Roma | morto in un incendio il dentista dei vip

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 5 aprile 2024) . Ignote le cause del rogo. Morti anche tre dei suoi quattro gatti Un tragicoha colpito questa mattina un appartamento nel quartiere Prati di, causando la morte di un uomo. La vittima è il dottor Ernesto Tafuri, 69 anni, conosciutoche curava molti personaggi famosi. L’è divampato intorno alle 5 del mattino, all’interno dell’appartamento del dottor Tafuri, situato al quarto piano di una palazzina in via Caposile. Le cause del rogo sono ancora da accertare. #, #appartamento in zona Prati: terminato con le operazioni di messa in sicurezza l’intervento dei #vigilidelfuoco#5aprile pic.twitter.com/PGJWcUn0aR — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 5, 2024 Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e ambulanze, che hanno trovato il corpo ...