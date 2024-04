Roma | morto in un incendio Ernesto Tafuri | il ‘dentista dei vip’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024), 5 aprile 2024 – È, ildei, il 69enne che ha perso la vita questa mattina per undivampato nel suo appartamento via Caposile 10, nel quartiere Prati di. Inutili le operazioni di soccorso, protrattesi per più di due ore: l’uomo ècarbonizzato insieme a tre dei suoi quattro gatti. Distrutti e resi inagibili i locali nei quali viveva, mentre l’edificio non ha riportato particolari danni, sebbene i vigili del fuoco abbiamo preferito ispezionare anche gli appartamenti confinanti, al quarto piano. A mattinata inoltrata erano ancora in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per capire cosa abbia portato allo scoppio dell’. Via Caposile è stata chiusa al transito, con ...