Roma-Lazio | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 5 aprile 2024)è una partita della trentunesima giornata diA e si gioca sabato alle 18:00:, diretta tv,. Terzo derby stagionale tra, che si ritrovano di fronte a distanza di tre mesi dal quarto di finale di Coppa Italia, deciso da un rigore di Zaccagni (1-0). Espulsioni a parte – l’arbitro sventolò ben tre cartellini rossi – non fu, quella, una stracittadina memorabile dal punto di vista dello spettacolo. De Rossi – IlVeggente.it (Lapresse)Di emozioni ne riservò addirittura meno l’ultimo derby di campionato, andato in scena lo scorso novembre e terminato con uno scialbo 0-0, in cui le due squadre, all’epoca ancora guidate da José Mourinho e Maurizio Sarri, pensarono prima di ...