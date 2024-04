Roma-Lazio | rivedi la conferenza stampa di Daniele De Rossi VIDEO

(Di venerdì 5 aprile 2024)Deha parlato alla vigilia di, match valido per la trentunesima giornata di Serie A 2023/2024. Derby numero uno da allenatore per il tecnico giallorosso, che ha presentato i temi della partita a Trigoria, rispondendo alle domande dei cronisti riuniti prima della partita più importante della stagione a livello di attesa e conseguenze psicologiche. Di seguito ecco ilcon le sue parole. SportFace.

Roma, 5 aprile 2024 – Francesca Giubelli , influencer virtuale italiana e appassionata sostenitrice della squadra di calcio AS Roma, ha pubblicato un video reel su Instagram in vista del Derby di ... (ilfaroonline)

Roma-Lazio, derby senza Mourinho e Sarri: per entrambi possibile ritorno in Premier - AS Roma NEWS – Domani alle 18 andrà in scena l’attesissimo derby della Capitale. Sarà una stracittadina molto diversa da quella dell’andata: a sorpresa, sia la Roma che la Lazio hanno cambiato guida t ...informazione

Il vertice tra la società e il brasiliano è nell'aria - La Juve comunque sa che tra Felipe e la Lazio non è ancora finito nulla ... Come riporta il giornale Romano, Felipe vorrebbe rimanere a Roma, ma devono quadrare i conti e le scelte tecniche.laziopress

De Rossi: “Tudor top. Dybala spremuto abbastanza, va gestito” - Le parole dell'allenatore giallorosso alla vigilia del derby: "Sono tranquillo e i ragazzi lo stanno approcciando bene" ...tuttosport