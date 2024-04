Roma-Lazio è il derby dei subentrati | più De Rossi che Tudor nelle quote | per i bookie sarà pioggia di cartellini

Roma-Lazio è la partita di cartello della 31ª Giornata di Serie A. La Capitale è in fermento per il derby e la tensione è già alle stelle. Nella giornata odierna si è svolto il tavolo tecnico in ... (calcioweb.eu)

Tutto pronto per il derby Roma-Lazio: tavolo di sicurezza in queste ore, che ha previsto una Città Eterna blindata per l’evento. Le misure per il derby Roma-Lazio allo Stadio Olimpico (credits ... (ilcorrieredellacitta)