Roma-Lazio | De Rossi | “Tranquillo per derby | c’è voglia di rivalsa”

(Di venerdì 5 aprile 2024) (Adnkronos) – Da allenatore ildella Capitale “cambia” dice in conferenza stampa il tecnico giallorosso Daniele Deparlando del– che si giocherà domani, sabato 6 aprile, alle 18. “Con gli anni ero diventato abbastanza bravo a gestirla. Mi rendo conto, che aldilà del ruolo, credo che sia un vantaggio dell’età perché anche oggi mi sento abbastanzanonostante sia emozionato per il fatto di dover affrontare una sfida così bella – ha proseguito – I ragazzi la stanno approcciando bene, lavorano forte. Cerchiamo di dare equilibrio, la carichiamo il giusto senza andare troppo oltre”. Ricordando ida giocatore, Deha affermato: “Sono tanti iche mi son rimasti dentro, notti ...

Roma, 05 aprile 2024 – Due debuttanti in panchina in una delle partite più sentite dell’intero panorama calcistico europeo. Sabato pomeriggio, alle 18, in Serie A va in scena il derby della Capitale ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Tutto pronto per il derby della Capitale. Si è appena concluso il tavolo tecnico in Questura e massima è l’ attenzione riservata in questa occasione a tutte le possibili ... (seriea24)

La Capitale si prepara al derby Roma-Lazio, Città Eterna blindata: massima allerta contro l’antisemitismo - Tutto pronto per il derby Roma-Lazio: tavolo di sicurezza in queste ore, che ha previsto una Città Eterna blindata per l’evento. Tavolo per la sicurezza nella Capitale, con il Prefetto che sta ...ilcorrieredellacitta

Verso Roma-Lazio, derby numero 160 in Serie A: tutto quello che c'è da sapere - Un'altra battaglia, un altro match da vivere con la consueta ansia di chi aspetta questo momento da mesi: è tutto pronto per Roma-Lazio. Il derby della Capitale - il terzo di questa stagione - è ...ilromanista.eu

Regione Lazio, Angelilli “Piano ambizioso per utilizzo risorse Ue” - Roma (ITALPRESS) - "Vogliamo mettere in campo un piano ambizioso per un utilizzo massimo delle risorse comunitarie, ma anche nazionali, e pensiamo ad esser ...italpress