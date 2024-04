Roma-Lazio | De Rossi in conferenza stampa | orario | tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 aprile 2024) Alle 10:30 di oggi, venerdì 5 aprile, Daniele Deparlerà ina Trigoria alla vigilia del derby della Capitale, valido per la trentunesima giornata di Serie A. Sarà il tecnico giallorosso quindi ad aprire la giornata di vigilia, visto che il collega (anche lui al debutto sulla panchina nella stracittadina) Igor Tudor interverrà in salaa Formello solamente alle 14:00. Dopo il pareggio contro il Lecce al ‘Via del Mare’, la squadra giallorossa è chiamata a cercare una vittoria contro i rivali di sempre. Laè rimasta imbattuta in nove delle dieci partite di campionato con Daniele Dealla guida, ottenendo 23 punti. Non pochi, ma l’ex numero 16 ora vuole tre punti per non perdere ulteriore terreno dal ...