Roma-Lazio | De Rossi contro Tudor 20 anni dopo il 4-0 alla Juve con lo sfottò di Totti

(Di venerdì 5 aprile 2024) La prima volta non si scorda mai. Oggi è il giorno della vigilia di, in campo sabato alle ore 18. Sarà il primo derby della Capitale...

Roma-Lazio, sold out giallorosso. Ancora 1000 posti per i biancocelesti - Mentre la Roma ha già venduto tutti i biglietti riservati ai loro tifosi, lo stesso non si può dire per i sostenitori biancocelesti.siamolaroma

Roma, De Rossi sulla Lazio: "Visto poco, non ci stravolgiamo per gli avversari" - Durante la conferenza stampa della vigilia, Daniele De Rossi si è soffermato anche sulle caratteristiche della Lazio. Queste le sue parole: "Non sappiamo con certezza se Zaccagni ...lalaziosiamonoi