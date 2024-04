Roma | incendio in casa | morto un 70enne

(Di venerdì 5 aprile 2024) 8.56in un'appartamento nel quartiere Prati di. Il proprietario, un uomo di 70 anni,è stato trovatocarbonizzato. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia e i sanitari del 118. L'uomo sarebbe stato da solo in. Quando sono arrivati i soccorsi era già. L'appartamento si trova al quarto piano di un palazzo di via Caposile. Sono state avviate le indagini per accertare le cause dell'. Per i gravi danni riportati, l'abitazione è stata dichiarata inagibile.

(Adnkronos) – Intorno alle 6 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti al civico 10 di via Caposile, a Prati , per un incendio scoppiato all’interno di un appartamento al quarto piano di ... (periodicodaily)

incendio all'alba in un appartamento in via Caposile 10, nel quartiere Prati a Roma . All'interno dell' appartamento , al quarto piano di un palazzo di sette, è stato... (ilmessaggero)

Vigili del fuoco al civico 10 di via Caposile, le fiamme al quarto piano di una palazzina di sette Intorno alle 6 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti al civico 10 di via Caposile, ... (sbircialanotizia)

Roma, incendio in appartamento a Prati: morto un 70enne - (Adnkronos) - Intorno alle 6 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti al civico 10 di via Caposile, a Prati, per un incendio scoppiato all’interno di un appartamento al quarto piano di ...reggiotv

Tragedia questa mattina a Roma: a fuoco un appartamento, morto carbonizzato il proprietario - L’incendio si è sviluppato questa mattina in via Caposile a Roma. Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme e trovato il cadavere del proprietario.fanpage

Roma, incendio all'alba in un appartamento nel quartiere Prati: morto un 70enne, trovato carbonizzato - incendio all'alba in un appartamento in via Caposile 10, nel quartiere Prati a Roma. All'interno dell'appartamento, al quarto piano di un palazzo di sette, è ...ilmessaggero