Roma | incendio in appartamento a Prati | morto un 70enne

(Di venerdì 5 aprile 2024) Pubblicato il 5 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Intorno alle 6 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti al civico 10 di via Caposile, a, per unscoppiato all’interno di unal quarto piano di una palazzina di sette. All'interno il proprietario, un uomo di 70 anni,carbonizzato. In corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Inagibile, per i gravi danni causati dalle fiamme, l’. — [email protected] (Web Info)

