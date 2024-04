Roma | in fiamme un appartamento | 70enne muore carbonizzato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 5 aprile 2024 – Alle ore 06:00 circa, la Squadra operativa dei Vigili del fuoco ha inviato in via Caposile n.10,a, due Aps, un'autoscala, un'autobotte, in presenza del capo turno provinciale e del funzionario di guardia a causa di un incendio scoppiato all'interno di uncollocato al piano quarto in una palazzina di sette ,durante la quale ha perso la vita il proprietario, un uomo di 70 anni, morto. In corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'accaduto ; l'è stato reso inutilizzabile per i gravi danni recati dalle. Sul posto le Forze dell'ordine,118 ,auto medica.