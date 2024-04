Roma | De Rossi | Il derby con la Lazio? Da allenatore cambia | ma mi sento tranquillo

(Di venerdì 5 aprile 2024)5 aprile 2024 - È stata senza dubbio una settimana elettrica dalle parti di Trigoria, preparare ilnon è come preparare una partita qualunque e lo sa bene Daniele De. Lui che dine ha vissuto 31 da giocatore, questo sabato vivrà il suo primo dae alla vigilia della sfida stracittadina, ha presentato l'incontro in conferenza stampa proprio dal cuore del centro tecnico giallorosso. Ecco le parole dell'ex centrocampista, oggidei capitolini. Questa è una sfida unica, comevivere unda? "Onestamente. Con gli anni avevo imparato a gestirla. Oggi mi, anche se sono emozionato, perché resta una sfida ...

