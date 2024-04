Roma | bus Tpl finisce contro un mezzo dell’Atac | tra i feriti anche una bimba di due mesi

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 5 aprile 2024) L’incidente è avvenuto in via Cesare Castiglione, nei pressi del capolinea di Monte Mario. Tra ici sarebbe unadi appena due. Bus Tpl urta bus Atac: passeggeriIncidente questo pomeriggio in via Cesare Castiglioni a, nei pressi del capolinea Monte Mario. Un bus dellaTpl ha urtato un, finendo poi su un marciapiede. Secondo quanto ricostruito finora, ci sarebbero quattro, tra cui una bambina di due. Sembra che l’autobus dellaTpl della linea 998 abbia centrato quello(linea 913). Il conducente avrebbe perso illlo del, finendo ...