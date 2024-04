Roma | azzanna per la seconda volta una donna | cane di un clochard sequestrato

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ha aggredito una turista mentre camminava in via del Teatro Marcello a. L’hata alle gambe mentre passeggiava per strada, come riporta La Repubblica. Un morso alle gambe che sono per un caso fortunato non ha provocato danni più seri alla 50enne tedesca che a parte il grande spavento ha riportato solo qualche escoriazione leggera. Aveva già aggredito Ma Cisco, un meticcio di grossa taglia, non è nuovo a episodi del genere. Già in passato si era reso autore di un’aggressione, a febbraio scorso aveva morso unasu via del Tritone, seppur anche in quell’occasione senza conseguenze più serie. Il, un incrocio con un pastore tedesco, però, stanon l’ha passata liscia. Nonostante la vittima dell’aggressione abbia deciso di non sporgere denuncia, gli uomini della Polizia locale di ...

