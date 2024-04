Roma | 7 feriti in uno scontro tra bus

(Di venerdì 5 aprile 2024) 16.28 Un incidente nel quartiereno di Monte Mario ha coinvolto un mezzo dellaTpl e un autobus dell'Atac. Nell' urto sono rimaste feirte sette persone, fra cui anche una bimba di due mesi che è stata ricoverata in codice rosso. Secondo le prime ricostruzioni, il bus dellaTpl ha urtato il mezzo dell'Atac terminando la sua corsa sul marciapiede. Il conducente dellaTpl per cause ancora da accertare avrebbe perso il controllo del mezzo.

