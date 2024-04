Rissa alla fermata del bus | denunciato un minorenne

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tarantini Time Quotidiano? ?Lo scorso 3 aprile il personale del Commissario di Manduria è intervenuto, nei pressi di unadegli autobus di quel comune, dove era stata segnalata una violenta lite tra ragazzi, tutti studenti minorenni. ?Giunti sul posto, i poliziotti hanno appreso che uno di loro era stato ferito e trasportato presso il Nosocomio di Taranto per un sospetto un trauma cranicodiagnosticato poi con una prognosi di cinque giorni. ?Le immediate indagini coordinate con la Procura della Repubblica dei Minori del capoluogo jonico, graziel’ascolto dei testimoni e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona hanno consentito in poco tempo di ricostruire esattamente la dinamica del litigio nato presumibilmente per motivi connessi all’utilizzo del bus e passato in brevissimo tempo alle vie di fatto. ?Dai ...

Tarantini Time QuotidianoScoppia una Rissa alla fermata del bus e in tre finiscono in ospedale . E’ accaduto questa mattina a Manduria, nel Tarantino. Sembra che la Rissa sia nata da una disputa su ... (tarantinitime)

Una Rissa a scuola fra ragazzi che poteva finire in tragedia quella avvenuta a Macomer, in provincia di Nuoro, dove uno dei due protagonisti ha ricevuto una coltellata . L'articolo Rissa fra 2 ... (orizzontescuola)

Il risotto non piace, far west al ristorante: volano piatti e bicchieri, proprietario spacca un vaso di caramelle in testa al cliente - Dal battibecco alla zuffa il passo è stato breve. In seguito alla colluttazione che ne è scaturita, tra gli altri clienti del locale sbigottiti, all'interno del ristorante-pizzeria sono volati ...leggo

Rissa in discoteca nel crotonese: fermati 6 ragazzi - Il Questore di Crotone ha emesso sei provvedimenti di “divieto di accesso alle aree urbane” nei confronti di altrettanti giovani, che lo scorso mese di ottobre si sono resi protagonisti di una ...strettoweb

Lite in casa degenera in Rissa: due persone finiscono all’ospedale in gravi condizioni - Rissa in un'abitazione nel territorio di Sperlonga: due uomini sono stati ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Terracina.ilcorrieredellacitta