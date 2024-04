“Rischi maggiori di problemi cognitivi e Alzheimer per le donne che vanno in menopausa prima dei 49 anni” | il nuovo studio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Laanticipata, che si manifestadei 49, potrebbe essere associata a un pericolo più elevato di sperimentare, specialmente se correlata a fattori dio cardiovascolare. A far luce su questo delicato argomento da uno, pubblicato sulla rivista Neurology e condotto dagli scienziati dell’Università di Toronto, in Canada. Il gruppo di ricerca, guidato da Jennifer Rabin, ha considerato i dati di 16.720 partecipanti, suddivisi in egual numero tra uomini e. I volontari, che avevano un’età media di 65all’inizio dell’indagine, sono stati seguiti per trenell’ambito del Canadian Longitudinal Study on Aging, ideato per monitorare l’invecchiamento dei canadesi e ...