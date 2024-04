Riprendono gli sbarchi dei migranti | anche dalla Tunisia Più di 1 800 in appena tre giorni e l’hotspot di Lampedusa torna a scoppiare

Dopo lo stop della Normale di Pisa a un bando di ricerca in collaborazione con Israele arrivano diverse reazioni di condannaDopo lo stop della Normale di Pisa a un bando di ricerca in ... (corrierefiorentino.corriere)

Mentre in Egitto si discute di una possibile tregua Tel Aviv non ferma i bombardamenti: un nuovo raid contro persone in attesi di aiuti umanitari a Gaza ha causato almeno 17 morti e 30 feriti. ... (fanpage)

Abbiamo ripreso per la prima volta una rara turbolenza solare - La sonda Parker della Nasa è riuscita a immortalare dei particolari vortici all''interno di un'esplosione di massa coronale, noti come instabilità di Kelvin–Helmholtz ...wired

Terremoto New York, un musicista ha ripreso la scossa di magnitudo 4.8 - Un terremoto di magnitudo 4,7 è stato avvertito venerdì mattina in tutta New York, nei sobborghi circostanti e nel New Jersey. Le scosse sono state avvertite durante la riunione del Consiglio delle ...la7

"Rara Avis" la mostra che racconta il rapporto fra moda e volatili attraverso gli abiti di McQueen, Gaultier e Mugler - Gli stilisti visionari e le suggestioni provenienti dal mondo dei volatili sono il tema di “Rara Aris” in scena alle Uccellerie Farnesiane, nel Parco Archeologico del Colosseo ...vogue