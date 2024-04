Rinnovo Kvaratskhelia | Napoli in allerta | “La situazione mette ansia”

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ildi Khvichacontinua a preoccupare la società partenopea, il gioiello azzurro è nel mirino di diversi club. Ilpotrebbe perdere Khvicha, ildel calciatore georgiano continua ad essere in bilico. Diverse società stanno seguendo attentamente ladel giovane, questo preoccupa la società partenopea. Il futuro di Kvara con la maglia azzurra continua ad essere incerto, il club partenopeo potrebbe rischiare grosso., le ultime sulcon ilFrancesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte dove ha parlato del forte interesse da parte di numerosi club per Khvicha. Il numero 77 è al centro ...

Nell`ambiente Napoli tutta l`attenzione in questi ultimi giorni si è spostata sulle questioni extra campo. Addirittura si guarda già alla... (calciomercato)

Napoli , 5 aprile 2024 - Il giocatore a tratti ipnotico che aveva incantato tutti nella scorsa stagione, quella culminata con la vittoria dello scudetto, non si è mai riproposto a Fuorigrotta, ma il ... (sport.quotidiano)

Giordano: "Kvaratskhelia seguito dal Barcellona Ho una certezza" - La firma storica del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, è intervenuto a Radio Marte: “Non credo che le notizie di un interessamento spagnolo a Kvaratskhelia creino problemi al Rinnovo del ...tuttonapoli

TMW – Barcellona interessato a Kvara: come potrebbe muoversi il Napoli - Andrea Losapio ha detto la sua su una notizia riportata in Spagna secondo la quale il Barcellona sarebbe interessato a Kvaratskhelia.mondonapoli

Mercato, per l’estate il Barcellona punta un titolarissimo azzurro! - Secondo ilmattino.it – che riprende l’iberico Diario As – il Barcellona avrebbe messo nel mirino Khvicha Kvaratskhelia per la prossima stagione e starebbe già valutando attentamente le reali ...ilnapolionline