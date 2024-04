Riforme | Parrini Pd | ' da Meloni e destra avventurismo istituzionale | si fermino'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Roma, 5 apr (Adnkronos) - "Penso siatirar fuori in un'intervista tv l'elezione diretta del Presidente della Repubblica dopo che per mesi la commissione Affari costituzionali del Senato, presieduta da un esponente di Fdi, si riunisce solo per discutere di un ddl a prima firmache prevede tutt'altro, e cioè elezione diretta del Presidente del Consiglio, definita dalla stessa premier 'la madre di tutte le'". Lo ha detto il senatore del Pd Dario, vicepresidente della commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama, questa mattina a Sky. "Con la Costituzione non si gioca. Tanto più se lo si fa a scopo diversivo per coprire le crepe emerse nella maggioranza su punti decisivi del premierato. E' sempre più evidente il livello di confusione nella maggioranza ...