Riforma pensioni e opzione donna | Armiliato | peggioramento a 360°

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di venerdì 5 aprile 2024) Non arrivano notizie buone dal Governo per quanto riguarda misure sul fronte previdenziale, pare infatti dalle parole della ministra del Lavoro Calderone, quanto dal Ministro dell’Economia Giorgetti che i tempi non siano affatto dei migliori per poter sperare ad un allargamento di platea delle misure in atto, anzi si parla di possibile stretta . Insomma come a dire che al peggio non vi é mai una fine. A tal riguardo Orietta, amministratrice del CODS, cerca di tenere informate le lavoratrici iscritte al suo comitato quasi quotidianamente e negli ultimi post fa traperare un certo pessimismo oltreché ‘fastidio‘ nei confronti di un Governo che pare sordo alle esigenze dei suoi pensionandi. Le sue parole: Manovra 2025, Ulteriore ristrettezza,: ‘Anche stra basta’ Così scrive in uno degli ultimi post l’, ...